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Відома дата жеребкування фінальної стадії Євро-2026: коли стануть відомі суперники збірної України

Олексій Мурзак — 12 квітня 2025, 22:22
Відома дата жеребкування фінальної стадії Євро-2026: коли стануть відомі суперники збірної України
UEFA

Жеребкування фінальної частини ЧЄ-2026 з футзалу, на який збірна України достроково гарантувала собі вихід, заплановано на 24 жовтня.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Під час церемонії на "Жальгіріс-Арені" в Каунасі буде сформовано чотири групи по чотири збірні, і по дві найкращі команди кожного квартету потім вийдуть до чвертьфіналу.

На Євро-2026 виступатимуть 16 учасників: Латвія й Литва в ролі господарів, переможці 10 груп основного раунду відбору (окрім України, такими вже стали Португалія, Словенія, Польща, Хорватія, Чехія, Вірменія, Білорусь), а також чотири переможці плейоф за участі восьми найкращих других команд.

Основний раунд завершиться 16 квітня. Жеребкування стикових матчів відбудеться 21 травня, а самі поєдинки – із 15-го до 24 вересня.

Останній матч відбору підопічні Олександра Косенка зіграють проти Румунії.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 15 квітня, у польському Кошаліні в "Hala widowiskowo sportowa". Зустріч розпочнеться об 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканал Setanta Sports.

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