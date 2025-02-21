Сокіл знищив Харків, Аврора переграла Суху Балку в матчі Екстра-ліги

У п'ятницю, 21 лютого, відбулось два матчі в межах чемпіонату України з футзалу.

В першому поєдинку Сокіл не залишив шансів Харкову, забивши дев'ять м'ячів у ворота суперників – дублі на свій рахунок записали Гуцуляк, Бабак та Чорний.

У ще одному матчі ігрового дня Аврора впевнено перемогла Суху Балку. Легендзевич наприкінці першого тайму зміг зрівняти рахунок у матчі, але київський колектив все ж дотис суперників у другій половині зустрічі.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

21 лютого

Сокіл – Харків 9:1 (4:0)

Голи: 1:0 – Абзалов, 8, 2:0 – Гуцуляк, 12, 3:0 – Бабак, 18, 4:0 - Гуцуляк, 20, 4:1 – Поволицький, 22, 5:1 – Бабак, 23, 6:1 – Чорний, 26, 7:1 – Хібовський, 29, 8:1 – Чорний, 36, 9:1 – Чижик, 39

Аврора – Суха Балка 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Моопан, 13, 1:1 – Легендзевич, 20, 2:1 – Семенченко, 30, 3:1 – Малиновський, 32, 4:1 – Семенченко, 38

Зазначимо, що в ці хвилини свій матч грає SkyUp проти Урагана, а в останньому поєдинку ігрового дня Енергія зустрінеться з in.IT Львів. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.