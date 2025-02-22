Атлетик розгромив Кардинал: це рекордна поразка рівнян в сезоні Екстра-ліги

У суботу, 22 лютого, чемпіонат України з футзалу продовжився матчем Атлетика проти Кардинала-Рівне.

Поєдинок завершився з рахунком 8:1 на користь Атлетика. Що цікаво, це перша перемога команди на новій арені та найбільша поразка рівнян в сезоні.

Лідером чемпіонату є київська Аврора (38 залікових пунктів). Другим йде ХІТ, в якого 33 бали та гра в запасі. На останньому місці опинився МСК Харків, у якого за 14 матчів лише 4 бали.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

22 лютого

Атлетик – Кардинал-Рівне 8:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 8 Калашник, 1:1 – 9 Волков, 2:1 – 19 Зінгель, 3:1 – 22 Зінгель, 4:1 – 23 Нагорний, 5:1 – 26 Калашник, 6:1 – 27 Нагорний, 7:1 – 29 Делятинський, 8:1 – 30 Калашник

Також сьогодні відбудеться гра між Любартом та ХІТом. Наразі в матчі вже триває перший тайм.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі учасники чвертьфіналу Кубку України з футзалу.