Атлетик втримав перемогу над Соколом у матчі 6 туру Екстра-ліги

У неділю, 24 листопада, програму шостого туру української Екстра-ліги з футзалу закривали Атлетик та Сокіл.

Господарі майданчика впевнено розпочали поєдинок. За підсумками першої половини гри вони вели у рахунку 2:0.

Після перерви клуб з Хмільницького спробував відігратися. І хоча гостям вдалося двічі відзначитися, їхній суперник також забив, чого вистачило, щоб здобути перемогу 3:2.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

6 тур, 24 листопада

Атлетик Футзал – Сокіл 3:2 (2:0)

Після шести турів Атлетик займає восьме місце у таблиці Екстра-ліги, маючи в активі сім очок.

Сокіл у свою чергу провів на одну гру менше, але знаходиться вище: шосте місце та дев'ять очок.

Нагадаємо, що днем раніше прошли чотири матчі шостого туру Екстра-ліги, де Аврора продовжила свою безпрограшну серію, а in.IT Львів знову програв.