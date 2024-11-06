Зробимо усе для перемоги: Бражко – про гру з Ференцварошем

Півзахисник Динамо Володимир Бражко заявив, що команда буде грати на перемогу у номінально домашній грі 4 туру Ліги Європи проти Ференцвароша.

Цитує хавбека пресслужба столичного клубу.

"Перші ігри та опоненти були достатньо непрості. Щодо суперника, це дуже непоступлива команда, яка теж хоче перемагати. Ми розбирали їхню гру і ще подивимося відео. Повторюся, це непроста команда. Дуже хочеться здобути перші очки, тож завтра зробимо усе можливе задля перемоги", – заявив Бражко.

Матч відбудеться завтра, 7 листопада. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, кияни поки не набрали очок в турнірній таблиці Ліги Європи, поступившись у трьох стартових турах Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2) і Ромі (0:1). Ференцварош здобув 3 очки, здолавши Ніццу (1:0). У інших матчах угорський колектив поступився Тоттенгему (1:2) і Андерлехту (1:2).