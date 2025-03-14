Зоря заповнить міжнародну паузу спарингами з лідером Першої ліги та представником УПЛ

Луганська Зоря заповнить міжнародну паузу двома спарингами з українськими клубами.

Про це повідомила пресслужба луганського клубу.

Так, команда Младена Бартуловича планує зіграти контрольний матч проти лідера Першої ліги України Кудрівки (орієнтовна дата 18 березя), а також провести спаринг проти столичної Оболоні (попередньо 23 береня).

Наступний офіційний матч Зоря зіграє 30 вересня проти Колоса. Після 29 зіграних матчів луганський колектив посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 29 залікових балів. У попередньому турі команда зіграла внічию з лідером чемпіонату Динамо – 2:2.