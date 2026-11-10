Зоря та Харків запланували спаринг на період міжнародної паузи
Віктор Скрипник
ФК Зоря
Луганська Зоря та ФК Харків проведуть товариський матч в період міжнародної паузи в клубному футболі.
Про це повідомила пресслужба "чорно-білих".
Спаринг відбудеться 14 листопада на НТБ "Харків" у селі Щасливе, але час початку матчу невідомий – його проведуть у закритому від ЗМІ та вболівальників режимі.
Луганська Зоря пішла на перерву на сьомому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 18 очок за 12 турів. Харків розмістився на четвертій позиції – 21 заліковий бал після 9 зіграних матчів.
Раніше повідомлялось, що Карпати та Верес запланували товариський матч.