Зоря та Харків запланували спаринг на період міжнародної паузи

Луганська Зоря та ФК Харків проведуть товариський матч в період міжнародної паузи в клубному футболі.

Про це повідомила пресслужба "чорно-білих".

Спаринг відбудеться 14 листопада на НТБ "Харків" у селі Щасливе, але час початку матчу невідомий – його проведуть у закритому від ЗМІ та вболівальників режимі.

В паузі зіграємо проти ФК «Харків» Заповняючи паузу в чемпіонаті, пов’язану з матчами збірних, луганська «Зоря» планує провести контрольну гру. За планом, «чорно-білі» в суботу, 14-го листопада зіграють проти ФК «Харків». https://t.co/jTp4ieKrHn — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 10, 2026

Луганська Зоря пішла на перерву на сьомому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 18 очок за 12 турів. Харків розмістився на четвертій позиції – 21 заліковий бал після 9 зіграних матчів.

Раніше повідомлялось, що Карпати та Верес запланували товариський матч.