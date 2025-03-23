Зоря у спарингу перемогла Оболонь, Колос зіграв унічию з Металістом 1925

Український клуби продовжують підтримувати форму під час міжнародної паузи, пов'язаної із матчами Ліги націй та відбору на ЧС-2026.

Так, 23 вересня відбулося два контрольних матчі. В одному Зоря з рахунком 2:1 перемогла Оболонь, а в другому Колос зіграв внічию із представником Першої ліги Металістом 1925.

Контрольні матчі

Зоря – Оболонь 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 25 Білоцерковець, 1:1 – 35 Дубко, 2:1 – 55 Мічин

Колос – Металіст 1925 0:0

Нагадаємо, Зоря наразі посідає 6 місце (29 очок) в турнірній таблиці УПЛ після 20 зіграних матчів. У наступному турі команда Младена Бартуловича зіграє проти Колоса, який наразі йде 13-м (18 залікових балів). Матч відбудеться 30 березня о 18:00. Оболонь наразі 14-та, в активі столичної команди 18 очок. Свій наступний офіційний матч "пивовари" зіграють проти Шахтаря 29 березня, початок о 15:30.