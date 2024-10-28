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Наставниця Челсі отримала нагороду найкращій тренерці 2024 року

Руслан Травкін — 28 жовтня, 23:09
Наставниця Челсі отримала нагороду найкращій тренерці 2024 року

Наставниця англійського Челсі та жіночої збірної США Емма Гейз отримала нагороду "Найкращому тренеру року серед жіночих команд".

Про це повідомила пресслужба Ballon d'Or.

Іншими претендентами були: Соня Бомпастор (Ліон), Артур Еліаш (збірна Бразилії, Корінтіанс), Хонатан Хіральдес (Барселона), Філіпа Патао (Бенфіка), Саріна Вігманн (збірна Англії).

Нагадаємо, 68-ма традиційна церемонія вручення Золотого м'яча проходить у столиці Франції, Парижі, в театрі Шатле. Чемпіон проводить для вас текстовий онлайн заходу.

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