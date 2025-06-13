Зірковий партнер Забарного може замінити Вірца в Баєрі

Вінгер Борнмута Джастін Клюйверт може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

26-річний нідерландець зацікавив леверкузенський Баєр, який напередодні домовився про трансфер Флоріана Вірца в Ліверпуль.

"Вишні" не хочуть прощатися з гравцем, який оцінюється в 35 млн євро, проте в цьому переході зацікавлений новий тренер "фармацевтів" Ерік тен Гаг.

Джастін Клюйверт, який приєднався до Борнмута влітку 2023-го за 11 млн євро, у нинішньому сезоні провів 39 матчів за "вишень" в усіх турнірах, забив 13 голів та віддав 8 асистів.

Нагадаємо, що Ліверпуль заплатить Баєру за Флоріана Вірца 130-135 мільйонів євро, а у разі виконанні певних умов, загальна сума трансферу може сягати 150 млн.