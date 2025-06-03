Зірка збірної Малайзії розповів про емоції, які він пережив після обливання кислотою

Зірка збірної Малайзії Файсал Халім розповів, як йому вдалося повернутися до футболу. У травні 2024 року невідомий здійснив на нього напад в торговому центрі і облив кислотою. Футболіст отримав серйозні опіки на різних частинах тіла.

В інтерв'ю для BBC нападник зізнався, що йому було важко спочатку, але потім він вирішив знову грати у футбол.

" Я не боюся, але я просто не хочу, щоб щось подібне повторилося. Т ож я більше нікуди не виходжу. Після тренування я йду додому, щоб провести час зі своїм сином, дружиною та родиною", – зізнається він.

27-річний футболіст зізнався, що кілька місяців не торкався м'яча. Опіки обличчя, шиї, плечей, рук та грудей після нападу перешкоджали мовленню та рухливості Фейсала.

"У мене виникали спогади. Це було дуже важко, і я був психічно пригнічений, мій моральний дух був дуже низьким. Були часи, коли я думав більше не грати у футбол через страх. Але я щодня отримував багато дзвінків і повідомлень. Я не міг тримати телефон у лікарні, тому моя дружина зачитувала вголос усі повідомлення від уболівальників", – додав Файсал.

Футболіст є одним із лідерів збірної Малайзії. На його рахунку 15 голів у 32 поєдинках. Портал Transfermarkt оцінює його в 325 тисяч євро.

Нагадаємо, воротар туринського Ювентуса Маттіа Перін вибув на тривалий термін через травму руки.