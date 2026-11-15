Основний захисник Фенербахче пропустить матч із Шахтарем через травму
Захисник Фенербахче Натан Аке знову опинився в лазареті після відновлення від попереднього пошкодження.
За даними турецького журналіста Алі Четіна, нідерландець пропустить близько трьох тижнів.
Таким чином, 31-річний футболіст не зможе допомогти турецькому клубу у матчі проти Шахтаря у Лізі чемпіонів, який запланований на 25 листопада.
Орієнтовним терміном його повернення називають 10 грудня, а одним із можливих матчів після відновлення може стати зустріч із Трабзонспором, яка повинна відбутися 13 грудня.
Цього сезону Аке провів за турецький клуб 17 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче зацікавився 22-рінчим бразильським півзахисник донецького Шахтаря Марлоном Гомесом.