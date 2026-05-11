Екстренер Інтера та Валенсії очолить клуб із Перу

Відомий аргентинський тренер Ектор Купер продовжить кар'єру в Перу.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Купер незабаром очолить перуанській Універсітаріо. Контракт буде розрахований до кінця грудня 2026 року.

Попереднім місцем роботи Купера була збірна Сирії, яку він очолював у 2023 – 2024 роках. Тренер найбільше відомий за роботою із Мальоркою, Валенсією та міланським Інтером на рубежі століть. Мальорку він вивів у фінал останнього в історії розіграшу Кубку володарів кубків, із Валенсією двічі поспіль (у 2000 і 2001 роках) виходив у фінал Ліги чемпіонів.

Також Купер працював із Ураканом, Ланусом, Бетісом, Пармою, збірною Грузії, Арісом, Расінгом, Ордуспором, Аль-Васлом, збірними Єгипту, Узбекистану та ДР Конго.