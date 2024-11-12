Довелося ловити сосиску ротом: гравці Динамо та збірної України завітали на шоу до блогерів
Караваєв та Бражко
Гравці Динамо Олександр Караваєв та Володимир Бражко завітали на шоу до українських блогерів "Левів на джипі".
Зіркові футболісти взяли участь у багатьох челенджах, але зіркою нового випуску став саме центральний півзахисник збірної України.
Володимиру довелося виконувати непросте завдання, метою якого було зловити прив'язану поміж ніг сосиску на мотузці ротом. На це у хавбека пішло чимало часу, проте під сміх залу він таки впорався.
Зазначимо, що Бражко, на відміну від Караваєва, потрапив до складу збірної України на матчі Ліги націй.
В листопаді на "синьо-жовтих" чекають виїзні матчі проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).