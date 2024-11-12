Довелося ловити сосиску ротом: гравці Динамо та збірної України завітали на шоу до блогерів

Гравці Динамо Олександр Караваєв та Володимир Бражко завітали на шоу до українських блогерів "Левів на джипі".

Зіркові футболісти взяли участь у багатьох челенджах, але зіркою нового випуску став саме центральний півзахисник збірної України.

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Володимиру довелося виконувати непросте завдання, метою якого було зловити прив'язану поміж ніг сосиску на мотузці ротом. На це у хавбека пішло чимало часу, проте під сміх залу він таки впорався.

Зазначимо, що Бражко, на відміну від Караваєва, потрапив до складу збірної України на матчі Ліги націй.

В листопаді на "синьо-жовтих" чекають виїзні матчі проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).