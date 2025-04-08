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Агент Куньї проведе переговори з Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 8 квітня 2025, 19:16
Агент Куньї проведе переговори з Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
Getty images

Бразильський нападник Вулвергемптона Матеус Кунья влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Агент 25-річного гравця найближчим часом збирається провести переговори з Манчестер Юнайтед. Зазначається, що футболіст зацікавлений у переході попри можливу неучасть МЮ у Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Кунья має клаусулу у 62,5 млн фунтів, яка стане активною вже влітку. Окрім манкуніанців ним цікавляться Арсенал та Ноттінгем Форест.

У поточній кампанії Матеус зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше футболіст підписав новий довгостроковий контракт з Вулвергемптоном.

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