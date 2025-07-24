Капітан Тоттенгема може перейти в клуб МЛС

Форвард і капітан Тоттенгема Сон Хин Мін може продовжити кар’єру в клубі МЛС Лос-Анджелес.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, переговори наразі знаходяться лише на початковій стадії. Також незабаром очікується розмова між Соном і головним тренером Тоттенгема Томасом Франком щодо майбутнього нападника.

Чинний контракт Сона зі "шпорами" розрахований до літа наступного року. Гравець міг залишити Лондон цього літа в статусі вільного агента, проте клуб активував опцію продовження угоди на один сезон.

У сезоні-2024/25 Сон Хин Мін взяв участь у 46 матчах Тоттенгема в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 12 асистами.

Раніше повідомлялося про інтерес до форварда з боку Фенербахче.