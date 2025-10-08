Стало відомо, скільки грошей отримають клуби Серії А за матч у Австралії

Австралійська сторона готова заплатити 12 мільйонів євро за право прийняти матч Серії А між Міланом і Комо.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

З цієї суми слід вирахувати витрати на організацію матчу, які бере на себе Серія А. Після цього залишиться 8-9 мільйонів євро. Ця сума буде розподілена не лише між учасниками матчу, а й між рештою 18 клубами Серії А за те, що вони проголосували за проведення матчу закордоном.

Найбільшу частку отримає Мілан, який є формальним господарем матчу.

Матч Мілан – Комо відбудеться у Перті 7-8 лютого 2026 року. Плани з проведенням матчу за кордоном виникли через те, що 6 лютого 2026 року на домашній арені Мілана "Сан-Сіро" проводитиметься церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026.

Це буде перший в історії матч Серії А за межами Італії. Раніше ліга отримала дозвіл від УЄФА на проведення матчу в Австралії.