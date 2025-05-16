Голанд: Манчестер Сіті потрібно знайти сили для перемог у майбутньому

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловився про невдалий сезон у виконанні команди та висловив сподівання виграти Кубок Англії.

Думки норвежця наводить ESPN.

"Ви не можете перемагати щороку. Клуб встановив такі стандарти, таку високу планку, що результати цього сезоні дійсно катастрофічні. Наступного року нам доведеться знайти в собі сили та голод для майбутніх перемог.



Ми маємо думати про наступні матчі зараз. Про те, щоб впевнено завершити АПЛ та виграти Кубок Англії.



Для мене цей матч матиме велике значення, адже в цей день у Норвегії святкують День Конституції. Я маю зробити все можливе та неможливе, щоб виграти трофей", – розповів Голанд.