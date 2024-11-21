Найкрасивіша футболістка світу знялася у фотосесії з інопланетянином

Футболістка Ювентуса Аліша Леманн взяла участь у фотосесії з інопланетянином.

Усі світлини були зроблені у межах рекламної кампанії для відомого німецького бренду спортивного одягу, але вийшло дуже кумедно.

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На фото є навіть хлопець Аліши, який теж виступає за туринців, Дуглас Луїс. Бразилець жартівливо погрожує "коханцю" бійкою.

Нагадаємо, відома футбольна пара перебралася цього літа до Ювентуса з Астон Вілли.

За 26-річного хавбека збірної Бразилії та його дівчину "стара синьйора" заплатила 50 млн євро.