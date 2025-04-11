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Роналду та зірковий продюсер заснували спільну кіностудію

Володимир Максименко — 11 квітня 2025, 14:05
Роналду та зірковий продюсер заснували спільну кіностудію
Кріштіану Роналду
Getty Images

Зірковий нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду разом із відомим британським продюсером Метью Воном заснував кіностудію.

Про це повідомляють Megogo та Bloomberg.

Кіностудія має назву "UR•Marv" та вже завершила роботу над двома стрічками у жанрі бойовику. Наразі тривають зйомки третього фільму – усі вони належатимуть до однієї серії.

Зазначимо, що Метью Вон відомий продюсерською роботою у таких стрічках, як "Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Костолом" та "Люди X".

Раніше повідомлялось, що Роналду може залишитись у Саудівській Аравії ще на два роки.

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