Роналду та зірковий продюсер заснували спільну кіностудію

Зірковий нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду разом із відомим британським продюсером Метью Воном заснував кіностудію.

Про це повідомляють Megogo та Bloomberg.

Кіностудія має назву "UR•Marv" та вже завершила роботу над двома стрічками у жанрі бойовику. Наразі тривають зйомки третього фільму – усі вони належатимуть до однієї серії.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду разом із режисером Метью Воном («Люди Ікс: Перший клас», «Кінгс Мен») заснували спільну кіностудію UR•Marv. У межах партнерства вони вже завершили роботу над двома бойовиками, які профінансували та спродюсували разом. pic.twitter.com/nqo7C6sj2O — MEGOGO (@megogo_ua) April 11, 2025

Зазначимо, що Метью Вон відомий продюсерською роботою у таких стрічках, як "Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Костолом" та "Люди X".

Раніше повідомлялось, що Роналду може залишитись у Саудівській Аравії ще на два роки.