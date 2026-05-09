Зірковий форвард допоміг погасити пожежу в домі друга
Зірковий бразильський форвард Халк опинився в центрі уваги не через подвиги не футбольному полі. Він допоміг погасити пожежу в домі свого друга.
Про це повідомляє ESPN.
Халк обідав зі своєю сім'єю, проте раптово його дружині зателефонувала дружина його друга та колишнього партнера по Атлетіко Мінейро Алана Франко. В домі еквадорця загорілася сауна, а сам футболіст був на тренуванні.
Халк негайно приїхав додому до Алана Франко та разом із сусідами погасив пожежу. Поки на місце подій прибула пожежна служба – полум'я уже було погашене. Після пожежі Халк залишився у домі Алана Франко та активно прибирав уламки та сміття, яке залишилося.
Нагадаємо, кілька днів тому Халк перейшов у Флуміненсе.