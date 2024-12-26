Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом
Олександр Зінчеко
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Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко повернувся до тренувань з командою.
Відповідне відео з тренування оприлюднила пресслужба "канонірів" у соцмережі Х.
Востаннє Зінченко виходив на поле 4 грудня, де зіграв матч з Манчестер Юнайтед (2:0). Тоді українець лише втретє у сезоні з'явився у стартовому складі.
8 грудня стало відомо, що Олександр отримав травму та пропустить матч проти Фулгема.
У поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 9 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
27 грудня Арсенал зіграє проти Іпсвіча в межах 18 туру АПЛ. Наразі лондонський клуб йде третім у турнірній таблиці, маючи в активі 33 залікових бали.