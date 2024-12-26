Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом

Олексій Мурзак — 26 грудня 2024, 15:27
Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом
Олександр Зінчеко
Getty Images

Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко повернувся до тренувань з командою.

Відповідне відео з тренування оприлюднила пресслужба "канонірів" у соцмережі Х.

Востаннє Зінченко виходив на поле 4 грудня, де зіграв матч з Манчестер Юнайтед (2:0). Тоді українець лише втретє у сезоні з'явився у ​​стартовому складі.

8 грудня стало відомо, що Олександр отримав травму та пропустить матч проти Фулгема.

У поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 9 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

27 грудня Арсенал зіграє проти Іпсвіча в межах 18 туру АПЛ. Наразі лондонський клуб йде третім у турнірній таблиці, маючи в активі 33 залікових бали.

Чемпіонат Англії, АПЛ Олександр Зінченко Арсенал Лондон

Чемпіонат Англії, АПЛ

Лідер Ліверпуля продовжить контракт з клубом до 2028 року
Миколенко вийде у старті на матч проти Манчестер Сіті
Мареска: Незадоволеним гравцям краще залишити Челсі
Лемпард – про звільнення з Челсі: Було дуже боляче
Найгірший етап в історії МЮ: Аморім прокоментував останні результати команди

Останні новини