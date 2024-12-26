Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом

Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко повернувся до тренувань з командою.

Відповідне відео з тренування оприлюднила пресслужба "канонірів" у соцмережі Х.

Always raising the standards ✊ pic.twitter.com/adsrgAZW2V — Arsenal (@Arsenal) December 24, 2024

Востаннє Зінченко виходив на поле 4 грудня, де зіграв матч з Манчестер Юнайтед (2:0). Тоді українець лише втретє у сезоні з'явився у ​​стартовому складі.

8 грудня стало відомо, що Олександр отримав травму та пропустить матч проти Фулгема.

У поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 9 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

27 грудня Арсенал зіграє проти Іпсвіча в межах 18 туру АПЛ. Наразі лондонський клуб йде третім у турнірній таблиці, маючи в активі 33 залікових бали.