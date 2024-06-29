Моурінью хоче бачити вінгера Баварії у Фенербахче
Головний тренер турецького Фенербахче Жозе Моурінью хоче бачити в команді вінгера збірної Франції та Баварії Кінгслі Комана.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
Португальський фахівець попросив керівництво клубу придбати Комана, і представники Фенербахче вже зв'язалися з гравцем.
Баварія готова розглянути пропозицію турків, однак сам Кінгслі має інші плани та не має наміру переходити до чемпіонату Туреччини. Зазначається, що французький вінгер уже веде переговори з ПСЖ, який є більш імовірним варіантом.
У минулому сезоні Коман відзначився 5 голами та 3 результативними передачами у 28 матчах.