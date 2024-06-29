Моурінью хоче бачити вінгера Баварії у Фенербахче

Головний тренер турецького Фенербахче Жозе Моурінью хоче бачити в команді вінгера збірної Франції та Баварії Кінгслі Комана.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Португальський фахівець попросив керівництво клубу придбати Комана, і представники Фенербахче вже зв'язалися з гравцем.

Баварія готова розглянути пропозицію турків, однак сам Кінгслі має інші плани та не має наміру переходити до чемпіонату Туреччини. Зазначається, що французький вінгер уже веде переговори з ПСЖ, який є більш імовірним варіантом.

🟡🔵 🆕 Kingsley #Coman is one of Fenerbahce‘s dream targets this transfer window!



José Mourinho would love to sign the 28 y/o winger who can leave FC Bayern this summer with a suitable offer. @Fenerbahce have inquired about him.



However, a transfer is very unlikely because… pic.twitter.com/0zwjds6fss — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 28, 2024

У минулому сезоні Коман відзначився 5 голами та 3 результативними передачами у 28 матчах.