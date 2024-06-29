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Моурінью хоче бачити вінгера Баварії у Фенербахче

Владислав Уткін — 29 червня, 10:40
Моурінью хоче бачити вінгера Баварії у Фенербахче

Головний тренер турецького Фенербахче Жозе Моурінью хоче бачити в команді вінгера збірної Франції та Баварії Кінгслі Комана.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Португальський фахівець попросив керівництво клубу придбати Комана, і представники Фенербахче вже зв'язалися з гравцем.

Баварія готова розглянути пропозицію турків, однак сам Кінгслі має інші плани та не має наміру переходити до чемпіонату Туреччини. Зазначається, що французький вінгер уже веде переговори з ПСЖ, який є більш імовірним варіантом.

У минулому сезоні Коман відзначився 5 голами та 3 результативними передачами у 28 матчах.

Баварія Фенербахче Збірна Франції з футболу Жозе Моурінью Кінгслі Коман

Кінгслі Коман

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