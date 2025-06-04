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Спортдир Жирони: У Крапивцова неймовірний талант

Олег Дідух — 4 червня 2025, 13:29
Спортдир Жирони: У Крапивцова неймовірний талант
Владислав Крапивцов
ФК Жирона

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель оцінив стан справ у команді на позиції голкіпера.

Слова Карселя наводить As.

"У нас є два воротарі високого рівня, які уклали контракти. Нам потрібно остаточно вирішити, що робити з Хуаном Карлосом. Побачимо, що буде.

Гассаніга — воротар, який провів кілька дуже хороших років і може продовжувати грати на своєму рівні. Владу [Крапивцову] потрібен час, але в нього неймовірний талант. Також є гравець з команди U-19, який мені дуже подобається", – заявив Карсель.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Крапивцов провів 2 матчі за Жирону в Ла Лізі (проти Реал Сосьєдада та Атлетико), у яких пропустив 7 голів. Контракт 19-річного українського голкіпера з клубом діє до літа 2029 року.

Раніше Карсель розповів про труднощі, з якими клуб зіткнувся після продажі Артема Довбика.

Жирона Владислав Крапивцов

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