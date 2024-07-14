Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

На позицію Довбика: Жирона хоче підписати сенегальця, який настріляв 16 голів за аутсайдера Серії А

Игорь Чернявский — 14 липня, 16:40
На позицію Довбика: Жирона хоче підписати сенегальця, який настріляв 16 голів за аутсайдера Серії А

Жирона зробила трансферний запит щодо нападника Салернітани Булає Діа.

Про це повідомляє Ніколо Скіра у своєму X (Twitter).

Попередні два сезони Діа провів у Салернітані. У кампанії-2022/23 його 16 голів та 6 асистів допомогли "гранатовим" зберегти прописку в Серії А, але наступного сезону результативність сенегальця погіршилася — 4 голи в 17 матчах.

Також Булає має досвід виступів у Ла Лізі — на його рахунку 5+5 у 25 поєдинках за Вільярреал. А заявив про себе у Реймсі, коли забив 14 голів у чемпіонаті Франції-2020/21.

Нагадаємо, напередодні авторитетний іспанський журналіст поділився свіжою інформацією про майбутнє Артема Довбика.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Салернітана Чемпіонат Італії, Серія А

Жирона

Футбол щодня дарує несподіванки: іспанський журналіст поділився свіжою інформацією про майбутнє Довбика
Два іменитих клуби АПЛ зацікавилися Циганковим
Жирона оголосила про трансфер ван де Бека
Кучер: Довбик — чудова людина і футболіст
Жирона підписала футболіста Аякса

Останні новини