На позицію Довбика: Жирона хоче підписати сенегальця, який настріляв 16 голів за аутсайдера Серії А

Жирона зробила трансферний запит щодо нападника Салернітани Булає Діа.

Про це повідомляє Ніколо Скіра у своєму X (Twitter).

Попередні два сезони Діа провів у Салернітані. У кампанії-2022/23 його 16 голів та 6 асистів допомогли "гранатовим" зберегти прописку в Серії А, але наступного сезону результативність сенегальця погіршилася — 4 голи в 17 матчах.

Також Булає має досвід виступів у Ла Лізі — на його рахунку 5+5 у 25 поєдинках за Вільярреал. А заявив про себе у Реймсі, коли забив 14 голів у чемпіонаті Франції-2020/21.

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