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Циганков дізнався оцінку за зіграний матч проти Реала

Олексій Мурзак — 24 лютого 2025, 00:50
Циганков дізнався оцінку за зіграний матч проти Реала
Віктор Циганков
ФК Жирона

Український вінгер Жирони Віктор Циганков отримав непогану оцінку за зіграний матч проти Реала, в якому його команда поступилася 0:2.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Циганкова у 7,0 балів, що стало одним з найкращим результатів у складі каталонського клубу. Зазначимо, що Віктор провів на полі весь матч.

Водночас найкращим гравцем протистояння визнали півзахисника "вершкових" Луку Модрича. Його виступ оцінили в 9,4.

Завдяки цій перемозі Реал наздогнав у таблиці Ла Ліги Барселону – тепер в обох команд знову рівна кількість очок (по 54). На один бал від них відстає Атлетико. Жирона у свою чергу продовжує падіння і вже займає 12 сходинку, маючи в активі 31 заліковий бал.

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