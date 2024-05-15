Жирона продовжила контракт із досвіченим захисником

Жирона продовжила співпрацю із нідерландським захисником Дейлі Бліндом.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Нова угода 34-річного гравця розрахована до 2026 року.

Дейлі приєднався до Жирони у 2023 році, перейшовши з Баварії в статусі вільного агента. У поточному сезоні захисник зіграв 35 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні Жирона з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим поступилась Вільярреалу (0:1).