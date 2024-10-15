Трансфер російського нападника в Жирону зірвався через українців
Іспанська Жирона влітку виявляла інтерес до гравця московського Динамо Костянтин Тюкавіна.
Про це повідомив агент футболіста Олексій Сафонов у коментарі російським ЗМІ.
Трансфер не відбувся через наявність українських гравців Віктора Циганкова та Артема Довбика у команді.
"Вони цікавилися Костею, але на той момент у команді ще були і Довбик, і Циганков. Тому Жирона побоялася підписати Костю. Цікавитися – не означає купити", – розповів Сафонов.
Нагадаємо, влітку Довбик з Жирони перейшов у Рому, а Циганков продовжує виступати за каталонців.