Циганков вийде у старті Жирони на матч проти Хетафе

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков з перших хвилин зіграє проти Хетафе у матчі-відкритті 24 туру Іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Зустріч відбудеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у попередньому турі Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони на гру з Атлетиком. Українець був невиразним, як і вся команда Мічела, яка зазнала розгромної поразки 0:3.

У поточному сезоні на рахунку українця один гол та дві результативні передачі.