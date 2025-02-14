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Циганков вийде у старті Жирони на матч проти Хетафе

Олексій Мурзак — 14 лютого 2025, 21:17
Циганков вийде у старті Жирони на матч проти Хетафе
Віктор Циганков
ФК Жирона

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков з перших хвилин зіграє проти Хетафе у матчі-відкритті 24 туру Іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Зустріч відбудеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у попередньому турі Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони на гру з Атлетиком. Українець був невиразним, як і вся команда Мічела, яка зазнала розгромної поразки 0:3.

У поточному сезоні на рахунку українця один гол та дві результативні передачі.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Хетафе Віктор Циганков

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