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Жирона підписала гравця Тоттенгема

Олександр Булава — 29 липня, 18:50
Жирона підписала гравця Тоттенгема

Іспанська Жирона підписала півзахисника Тоттенгема Браяна Хіля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний футболіст буде виступати на правах оренди, яка розрахована на один сезон. Інші деталі не розголошуються. Портал Transfermarkt оцінює іспанця у 14 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 Хіль зіграв 12 матчів за "шпор" і не відзначився жодною результативною дією. Його контракт із Тоттенгемом чинний до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що нападник Жирони та збірної України Артем Довбик завершує перехід у Рому. Форвард вже узгодив з римлянами умови особистого контракту.

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