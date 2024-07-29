Жирона підписала гравця Тоттенгема

Іспанська Жирона підписала півзахисника Тоттенгема Браяна Хіля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний футболіст буде виступати на правах оренди, яка розрахована на один сезон. Інші деталі не розголошуються. Портал Transfermarkt оцінює іспанця у 14 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 Хіль зіграв 12 матчів за "шпор" і не відзначився жодною результативною дією. Його контракт із Тоттенгемом чинний до 30 червня 2026 року.

BENVINGUT BRYAN! 👋 — Girona FC (@GironaFC) July 29, 2024

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що нападник Жирони та збірної України Артем Довбик завершує перехід у Рому. Форвард вже узгодив з римлянами умови особистого контракту.