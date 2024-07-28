Рома узгодила з Жироною трансфер Довбика
Італійська Рома завершує трансфер нападника збірної України та Жирони Артема Довбика.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Римляни запропонували каталонцям 32 млн євро та бонуси за перехід 27-річного форварда. Очікується, що угода закриється впродовж найближчих 48 годин.
З гравцем вже узгоджені умови особистого контракту. Артем підпише угоду до червня 2029 року та зароблятиме 3 млн євро на рік.
Напередодні агент Олексій Люндовський назвав причини зриву трансферу в Атлетико — вся справа у грошах.
У минулому сезоні Довбик зіграв 39 матчів за Жирону, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.