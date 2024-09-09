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Жіноча команда Металіста 1925 розгромила Маріуполь із аж надто непристойним рахунком

Ігор Чернявський — 9 вересня, 16:17
Жіноча команда Металіста 1925 розгромила Маріуполь із аж надто непристойним рахунком

Жіночий Металіст 1925 знищив Маріуполь у товариському матчі.

Матч завершився з рахунком 15:0.

Товариський матч
9 вересня

Металіст 1925 — Маруіполь 15:0 (6:0)

Голи: Ольхова 15, Щур 19, 33, Купцова 26, Кожухарі 35, Єрьоменко 50, Корнацька 22, Кревська 65, Хімич 69, 71, 82, Молодюк 73, Шабаліна 79, Петрик 84, Апанащенко 90

Такі розгроми — не дивина для українського жіночого футболу. Наприклад, у 1 турі чемпіонату України-2024/25 Ворскла розгромила Кривбас з рахунком 9:0. А в останньому турі сезону-2022/23 полтавки познущалися з Атекса — 23:0.

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, Ворскла дізналася свого суперника у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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