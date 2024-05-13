Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Жіночий Ман Юнайтед виграв перший трофей у власній історії

Олег Сагайдак — 13 травня, 13:59
Жіночий Ман Юнайтед виграв перший трофей у власній історії

Жіночий Манчестер Юнайтед вперше у власній історії завоював Кубок Англії, здолавши в фіналі на "Вемблі" Тоттенгем.

Гра завершилася з розгромним рахунком 4:0.

Перемогу підопічним Марка Скіннера принесли голи Елли Тун, Рейчел Вільямс та дубль Лусії Гарсії.

Відео святкування

Це перший великий трофей жіночої команди манкуніанців з моменту її заснування у 2018 році.

Нагадаємо, чоловічий Манчестер Юнайтед програв Арсеналу в 37 турі АПЛ. Український захисник лондонського клубу Олександр Зінченко поєдинок провів на лаві запасних.

ЧИТАТИ ТАКОЖ:

Уболівальник вибіг на поле під час матчу жіночих команд та дістав на горіхи від гравчині

Останні новини