Жіночий Ман Юнайтед виграв перший трофей у власній історії

Жіночий Манчестер Юнайтед вперше у власній історії завоював Кубок Англії, здолавши в фіналі на "Вемблі" Тоттенгем.

Гра завершилася з розгромним рахунком 4:0.

Перемогу підопічним Марка Скіннера принесли голи Елли Тун, Рейчел Вільямс та дубль Лусії Гарсії.

Відео святкування

MANCHESTER UNITED WIN FIRST FA CUP IN CLUB HISTORY 🏆



The final whistle goes as @ManUtdWomen celebrate winning the Women’s FA Cup for the first time ever. Have a night United fans. 🎊🍾😍 pic.twitter.com/w8HIeZguKS — The Women's Game (@WomensGameMIB) May 12, 2024

Це перший великий трофей жіночої команди манкуніанців з моменту її заснування у 2018 році.

Нагадаємо, чоловічий Манчестер Юнайтед програв Арсеналу в 37 турі АПЛ. Український захисник лондонського клубу Олександр Зінченко поєдинок провів на лаві запасних.

ЧИТАТИ ТАКОЖ:

Уболівальник вибіг на поле під час матчу жіночих команд та дістав на горіхи від гравчині