Жіночий Ман Юнайтед виграв перший трофей у власній історії
Жіночий Манчестер Юнайтед вперше у власній історії завоював Кубок Англії, здолавши в фіналі на "Вемблі" Тоттенгем.
Гра завершилася з розгромним рахунком 4:0.
Перемогу підопічним Марка Скіннера принесли голи Елли Тун, Рейчел Вільямс та дубль Лусії Гарсії.
Відео святкування
Це перший великий трофей жіночої команди манкуніанців з моменту її заснування у 2018 році.
Нагадаємо, чоловічий Манчестер Юнайтед програв Арсеналу в 37 турі АПЛ. Український захисник лондонського клубу Олександр Зінченко поєдинок провів на лаві запасних.
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