Ладомир програв Колосу, Сістер переграли Шахтар у третьому турі другого етапу чемпіонату України

У середу, 26 березня, відбулось два матчі в межах третього туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жінок.

Один з лідерів чемпіонської групи Колос здобув мінімальну перемогу над Ладомиром – єдиний гол на свій рахунок записала Світлана Когут.

В іншому матчі ігрового дня одеський клуб Сістерс не залишив шансів Шахтарю, впевнено перемігши донетчанок 3:1.

Вища ліга-2024/25

Чемпіонська група, 3 тур

Колос – Ладомир 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Когут, 28

Сістерс – Шахтар 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Івкова, 28, 2:0 – Нелсон, 52, 2:1 – Чайка, 60 (пен.), 3:1 – Січкаренко, 86

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Зазначимо, що в ці хвилини відбувається два матчі у групі вибування – Полісся грає із Кривбасом, а Поділля приймає Оболонь.

Раніше жіночий Металіст 1925 оголосив про підписання Дар'ї Білодід, чемпіонкою світу, Європи та бронзовою призеркою Олімпійських ігор з дзюдо.