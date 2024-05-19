Жіноча збірна України переграла Естонію в Золотій Євролізі

Жіноча збірна України з волейболу обіграла Естонію у другому матчі групового етапу Золотої Євроліги-2024.

Підопічні Івана Петкова здобули переконливу перемогу в трьох сетах — 25:11, 25:14, 25:13.

Найкращою гравчинею поєдинку стала догравальниця Олександра Міленко (15 очок).

Золота Євроліга-2024

Груповий раунд, 19 травня

Естонія — Україна 0:3 (11:25, 14:25, 13:25)

Зазначимо, що Україна є чинним переможцем турніру. Наразі в активі команди дві перемоги та третє місце в турнірній таблиці.

Розклад матчів збірної України в жіночій Золотій Євролізі-2024

25 травня: Україна — Словаччина (Австрія)

26 травня: Австрія — Україна (Австрія)

31 травня: Чехія — Україна (Україна)

2 червня: Україна — Бельгія (Україна)

Напередодні національна команда провела два контрольні матчі з Францією в межах підготовки до Золотої Євроліги.