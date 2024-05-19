Жіноча збірна України переграла Естонію в Золотій Євролізі
Жіноча збірна України з волейболу обіграла Естонію у другому матчі групового етапу Золотої Євроліги-2024.
Підопічні Івана Петкова здобули переконливу перемогу в трьох сетах — 25:11, 25:14, 25:13.
Найкращою гравчинею поєдинку стала догравальниця Олександра Міленко (15 очок).
Золота Євроліга-2024
Груповий раунд, 19 травня
Естонія — Україна 0:3 (11:25, 14:25, 13:25)
Зазначимо, що Україна є чинним переможцем турніру. Наразі в активі команди дві перемоги та третє місце в турнірній таблиці.
Розклад матчів збірної України в жіночій Золотій Євролізі-2024
- 25 травня: Україна — Словаччина (Австрія)
- 26 травня: Австрія — Україна (Австрія)
- 31 травня: Чехія — Україна (Україна)
- 2 червня: Україна — Бельгія (Україна)
Напередодні національна команда провела два контрольні матчі з Францією в межах підготовки до Золотої Євроліги.