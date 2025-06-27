Збірна України поступилась Польщі у товариському матчі

Жіноча збірна України з футболу програла товариський матч команді Польщі.

Поєдинок у місті Мелець завершився з рахунком 0:4. Клаудія Єдлінська вивела Польшу вперед на 18-й хвилині гри.

У другій половині подвоїла перевагу Пауліна Томасяк, а остаточний рахунок встановили Кайла Адамек та Мілена Кокош у доданий час.

Товариський матч

27 червня

Польща – Україна 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Єдлінська, 2:0 – 64 Томасяк, 3:0 – 90+2 Адамек, 4:0 – 90+4 Кокош

Польща: Шемік, Вос, Шимчак (Дудек, 46), В'янковська (Завістовська, 75), Словіньска (Месяш, 75), Матисік, Камчик (к) (Грабовська, 46), Ачинська (Кокош, 61), Крезман (Зеневич, 46), Томасяк, Єдлінська (Адамек, 46).

Україна: Бондарчук, Котик, Шайнюк, Ольхова, Хімич (к) (Тріль, 57), Семків, Панцулая (Куп’як, 82), Івкова (Христюк, 82), Радіонова (Головач, 72), Козлова, Молодюк (Глущенко, 46).

Попереджені: Словіньска (73) – Панцулая (10).

Зустріч відбулась у межах підготовки збірної Польщі до Євро-2025, що відбудеться з 2 по 27 липня у Швейцарії. У груповому етапі польки змагатимуться проти збірних Німеччини, Швеції та Данії.

"Синьо-жовті" на чемпіонат Європи не кваліфікувалися, але успішно провели рік, здобувши путівку в еліту Ліги націй.

У останньому матчі підопічні Володимира Пятенка поступилися збірній Хорватії, але та гра не мала жодного турнірного значення для українок.