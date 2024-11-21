Жіноча збірна України назвала заявку на матчі плейоф кваліфікації Євро-2025

Жіноча збірна України назвала список футболісток, які готуватимуться до матчів плейоф відбору до Євро-2025 проти команди Бельгії.

Про це повідомляє УАФ.

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Склад жіночої збірної України

Воротарі: Дар'я Келюшик (Колос), Катерина Самсон (Ворскла Полтава), Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – Ворскла Полтава), Ольга Басанська, Леся Ольхова, Дарія Апанащенко (всі – Металіст 1925 Харків), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина), Яна Деркач (Фомгет, Туреччина)

Півзахисники: Вікторія Гірин (Ладомир Володимир), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – Колос Ковалівка), Яна Калініна (Ворскла Полтава), Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – Металіст 1925 Харків), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Яна Малахова (Мура Нона, Словенія).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Лілль, Франція).

В Анталії відбудеться номінально домашній поєдинок проти збірної Бельгії. Команди зіграють 29 листопада на стадіоні Mardan Sport Complex. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Матч-відповідь буде зіграно 3 грудня у Бельгії, в місті Левен. Нагадаємо, збірна України вийшла до другого етапу плейоф, здолавши у двоматчевому протистоянні команду Туреччини.