Ще один гравець Бешикташа не зіграє проти Шахтаря

Півзахисник Бешикташа Жедсон Фернандеш не зіграє у найближчому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє Ajansspor.

За даними джерела, 26-річний португалець перебуває в лазареті клубу і вже пропустив два останні товариські матчі під час зборів. Інформація про терміни його повернення на поле відсутня.

У минулому сезоні Фернандеш зіграв 49 матчів, забивши 12 голів і зробивши три результативні передачі.

Матч Бешикташ – Шахтар відбудеться у четвер, 24 липня, о 21:00.

Раніше повідомлялося, що нападник Бешикташа не зіграє проти Шахтаря.