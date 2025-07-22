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Ще один гравець Бешикташа не зіграє проти Шахтаря

Андрій Мошкун — 22 липня 2025, 17:06
Ще один гравець Бешикташа не зіграє проти Шахтаря
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Півзахисник Бешикташа Жедсон Фернандеш не зіграє у найближчому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє Ajansspor.

За даними джерела, 26-річний португалець перебуває в лазареті клубу і вже пропустив два останні товариські матчі під час зборів. Інформація про терміни його повернення на поле відсутня.

У минулому сезоні Фернандеш зіграв 49 матчів, забивши 12 голів і зробивши три результативні передачі.

Матч Бешикташ – Шахтар відбудеться у четвер, 24 липня, о 21:00.

Раніше повідомлялося, що нападник Бешикташа не зіграє проти Шахтаря.

Бешикташ Ліга Європи Шахтар Жедсон Фернандеш

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