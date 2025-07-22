Ще один гравець Бешикташа не зіграє проти Шахтаря
Півзахисник Бешикташа Жедсон Фернандеш не зіграє у найближчому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря.
Про це повідомляє Ajansspor.
За даними джерела, 26-річний португалець перебуває в лазареті клубу і вже пропустив два останні товариські матчі під час зборів. Інформація про терміни його повернення на поле відсутня.
У минулому сезоні Фернандеш зіграв 49 матчів, забивши 12 голів і зробивши три результативні передачі.
Матч Бешикташ – Шахтар відбудеться у четвер, 24 липня, о 21:00.
Раніше повідомлялося, що нападник Бешикташа не зіграє проти Шахтаря.