Директор Манчестер Юнайтед залишив свій пост та перейшов на нову посаду
Рубен Аморім
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Жан-Клод Блан залишив пост директора Манчестер Юнайтед та перейшов на нову посаду.
Про це повідомляє BBC.
Функціонер є генеральним директором Ineos Sport та розпочав свою роботу у стані "червоних дияволів" відразу після придбання Джимом Реткліффом міноритарної частки клубу.
Під керівництвом Блана розпочались основні зміни у МЮ, зокрема реконструкція тренувальної бази та скорочення штату працівників.
Попри відхід Блана з посади директора, він залишиться у структурі клуб та стане начальником відділу міжнародних футбольних зв'язків.
Раніше легендарний Ерік Кантона розкритикував спосіб управління клубом Джима Реткліффа.