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Директор Манчестер Юнайтед залишив свій пост та перейшов на нову посаду

Володимир Максименко — 15 квітня 2025, 10:57
Директор Манчестер Юнайтед залишив свій пост та перейшов на нову посаду
Рубен Аморім
Getty Images

Жан-Клод Блан залишив пост директора Манчестер Юнайтед та перейшов на нову посаду.

Про це повідомляє BBC.

Функціонер є генеральним директором Ineos Sport та розпочав свою роботу у стані "червоних дияволів" відразу після придбання Джимом Реткліффом міноритарної частки клубу.

Під керівництвом Блана розпочались основні зміни у МЮ, зокрема реконструкція тренувальної бази та скорочення штату працівників.

Попри відхід Блана з посади директора, він залишиться у структурі клуб та стане начальником відділу міжнародних футбольних зв'язків.

Раніше легендарний Ерік Кантона розкритикував спосіб управління клубом Джима Реткліффа.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед

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