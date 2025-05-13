Аморім – про результати Манчестер Юнайтед: Мені соромно
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім критично висловився про результати команди у сезоні-2024/25 та 16 місце в турнірній таблиці АПЛ
Думку фахівця наводить Daily Mail.
"Я впевнений у тому, що розумію що потрібно цій команді для змін на краще. Це не дає мені опустити руки, навіть коли результати залишають бажати кращого.
Мені просто соромно зараз. За 25 матчів ми здобули лише шість перемог і знаходимось на 16 місці. Це неприпустимо для клубу такого рівня, як Манчестер Юнайтед.
Проблема не лише в тактиці або техніці. Це питання характеру та внутрішньої культури, адже мова йде про готовність страждати на полі заради результату", – розповів Аморім.
Зазначимо, що попри невдалий сезон в АПЛ, "манкуніанці" можуть завершити кампанію з єврокубком. 21 травня о 22:00 за київським часом МЮ зіграє у фіналі Ліги Європи з Тоттенгемом.
Раніше Аморім розповів, за якої умови він достроково може залишити Манчестер Юнайтед.