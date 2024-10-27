Провокація від Степаненка та удар Ярмоленка: згадуємо найскандальнішу зустріч Динамо з Шахтарем

Сьогодні, 27 жовтня, київське Динамо та донецький Шахтар знову зійдуться на полі в очікуваному протистоянні, яке завжди сповнене напруження та емоцій.

У світлі цієї зустрічі пригадуємо один із найгучніших епізодів в історії українського Класико – матч 2016 року, коли в центрі скандалу опинилися зірки обох клубів: Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко.

1 травня 2016 року в матчі між Шахтарем і Динамо на Арені Львів пристрасті вирували не лише на полі, але й на трибунах. Того дня донецький клуб переміг киян з рахунком 3:0, проте спортивний результат залишився в тіні подій, що розгорнулися після святкування голу від Тараса Степаненка.

Після того, як Шахтар забив один із голів, хавбек продемонстрував емблему свого клубу перед фанатами Динамо. Цей жест викликав обурення у гравців київського клубу, а найбільше – у лідера киян Андрія Ярмоленка. Не стримавшись, вінгер ударив Степаненка по ногах. Цей інцидент став каталізатором масової бійки між гравцями обох команд, яку суддям ледве вдалося зупинити.

Ця ситуація швидко набрала розголосу у медіа. Серед фанатів та експертів розгорілися суперечки: одні вважали дії Степаненка провокацією, інші – засуджували Ярмоленка за надмірну агресію. Негативний резонанс цього інциденту навіть вплинув на атмосферу в збірній України, адже і Андрій, і Тарас були ключовими гравцями національної команди.

Згодом, на щастя, їм вдалося владнати конфлікт і відновити взаємопорозуміння заради інтересів збірної. Важливу роль у примиренні зіграли головний тренер та партнери по команді, адже єдність у національній збірній була для всіх пріоритетом. Ярмоленко та Степаненко особисто обговорили цей інцидент і вибачилися один перед одним.

Шахтар – Динамо 3:0

Голи: Едуардо 33, 86, Нем 83

Шахтар: Каніболоцький, Коваленко, Кривцов, Едуардо, Ордець, Малишев, Кобін, Шевчук, Бернард, Нем, Степаненко

Динамо: Шовковський, Хачеріді, Віда, Гусєв, Гармаш, Рибалка, Мораєс, Ярмоленко, Антунеш, Велозу, Сілва

Вилучення: Степаненко, 80 – Ярмоленко, 81