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Без Довбика: стали відомі стартові склади України та Німеччини на контрольну гру

Микола Дендак — 3 червня, 20:30
Без Довбика: стали відомі стартові склади України та Німеччини на контрольну гру

Збірні України та Німеччини з футболу оголосили стартові склади на контрольний поєдинок у межах підготовки до чемпіонату Європи-2024.

Стартові склади

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Мудрик, Яремчук.

Запасні: Бущан, Таловєров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновський, Довбик, Судаков, Бражко, Зубков, Бондар, Тимчик, Ванат, Михайличенко.

Німеччина: Ноєр, Кімміх, Антон, Та, Гросс, Мусіала, Гюндоган, Вірц, Андріх, Гаверц, Міттельштадт.

Заміни: Бауманн, Баєр, Генріхс, Груда, Кох, Мюллер, Нюбель, Павлович, Райц, Раум, тер Штеген, Ундав, Фюріх.

Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна в медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

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