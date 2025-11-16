Хет-трик Селезньова приніс збірній ветеранів України перемогу в благодійному матчі

Сьогодні, 16 листопада, збірна ветеранів України з футболу обіграла Польщу у межах благодійної гри на базі клубу Легія.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1, хет-триком відзначився колишній форвард збірної Євген Селезньов.

У день матчу національної команди проти Ісландії у кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у Варшаві волонтери штабу "Рестовратор. Картопляне військо" організували благодійну акцію, яка відбулася в межах четвертого етапу Клубного чемпіонату Європи серед команд уболівальників та діаспор.

"Ми учетверте цієї осені проводимо чемпіонат діяспорт, кожен етам приурочений матчам національної команди. Попередні пройшли у Вроцлаві, Кракові та Парижі. Удруге перемогу здобула команда Динамо (Краків). Узі зібрані кошти ми використаємо на допомогу дітям-сиротам в Україні", – розповів організатор події Микола Васильков.

Доповнено: Волонтери "Рестовратора" мають щільні стосунки із дитячими закладами та інтернатами у Сумах, Таращі, Синівці, Пущі Водиці, Луцьку, Рокитному, Циблях, Києві та інших пунктах.

Фото: Микола Васильков

Гра ветеранів відбулася за участі відомих у минулому футболістів Юрія Панькова, Марцина Бурхарда, Сергія Федорчука, Маріуша Левандовського, Євгена Селезньова. Останній був найкращим на полі, його хет-трик приніс перемогу Україні – 3:1.

"Мені дуже приємно підтримати благодійну ініціативу наших друзів-волонтерів. Я сам теж займаюся допомогою домашнім тваринам, які через війну втратили господарів. Ми облаштовуємо притулки по всій Україні, у нас на утриманні кілька сотень собак", – сказав Селезньов.

Зауважимо, що команди України та Польщі, складені з ветеранів футболу, воїнів ССО та відомих особистостей. На цей поєдинок гравців урочисто вивели на поле запрошені діти українських військових.

Організатором акції виступила також відома українська активістка в Польщі Вероніка Марчук та керівник збірної України серед ветеранів Олег Собуцький.

Сергій Сімак із Варшави