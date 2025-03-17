Збірна України у повному складі розпочала підготовку до матчу з Бельгією

Збірна України у повному складі продовжила підготовку до матчів плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Про це повідомляє УАФ.

Останніми до табору національної команди прибув Олександр Зінченко з Арсенала, Анатолій Трубін із Бенфіки та Артем Довбик з Роми.

Тому, наразі у розпорядженні головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва перебуває повний комплект викликаних на збір гравців – 25.

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.

Раніше Ребров оголосив список футболістів, яких він викликав для підготовки до протистояння з бельгійцями.