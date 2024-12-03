Збірна України стала віцечемпіоном Кубку світу

Збірна України з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу посіла друге місце на Кубку світу в іспанському місті Салоу.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

У півфіналі "синьо-жовті" з рахунком 4:2 переграли збірну Нідерландів, а вирішальному фінальному поєдинку поступились збірній Ірану – 0:3.

Український голкіпер Богдан Кулинич отримав нагороду "найкращий воротар".

Зазначимо, що участь у турнірі взяли 15 команд.

Напередодні повідомлялося, що збірна України не змогла вийти до півфіналу ЧС-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками.