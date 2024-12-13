Жеребкування кваліфікації Мундіаля-2026: відеотрансляція

У п'ятницю, 13 грудня, о 13:00 у штаб-квартирі ФІФА у Цюріху (Швейцарія) відбудеться жеребкування кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу в зоні УЄФА.

54 країни-учасниці УЄФА були розподілені по 5 кошиках. До першого кошика входять чвертьфіналісти Ліги націй УЄФА (Хорватія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Португалія, Іспанія), а також 4 країни з найкращим рейтингом (Англія, Бельгія, Швейцарія, Австрія).

Дивіться пряму відеотрансляцію жеребкування від Суспільного у прямому етері на Чемпіоні.

Також наш сайт проводить текстову онлайн-трансляцію жеребкування кваліфікації чемпіонату світу 2026.