Юнацька збірна України назвала склад на матчі відбору на Євро-2026

Головний тренер юнацької збірної України (U-19) Дмитро Михайленко назвав гравців на матчі кваліфікаційного раунду Євро-2026.

Про це повідомляє УАФ,

У заявку команди увійшов 21 гравець.

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Назар Домчак (Карпати Львів), Євген Морозов (Цюрих, Швейцарія), Ілля Волошин (Реал, Іспанія).

Захисники: Юрій Кокодиняк (Карпати Львів), Кирило Дігтярь, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст Харків), Ярослав Милокост, Міхаіл Решетніков, Нікіта Калюжний (усі — Шахтар Донецьк), Данило Малов (Олімпія Любляна, Словенія), Костянтин Губенко (Динамо Київ).

Півзахисники: Богдан Редушко (Динамо Київ), Олександр Каменський (Кривбас Кривий Ріг), Владислав Тютюнов (Шахтар Донецьк), Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Олександр Фещенко (Оболонь Київ), Захар Бауманн (Норвіч Сіті, Англія), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина).

Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Ярослав Бойко (Валенсія, Іспанія), Дмитро Богданов (Уніон, Німеччина).

Нагадаємо, за результатами жеребкування кваліфікаційного раунду юнацька збірна України потрапила до групи 5 разом із командами Чорногорії, Словаччини та Албанії. Турнір у цій групі проходитиме в Албанії з 12-го до 18 листопада.

Напередодні визначився календар матчів "синьо-жовтих".