Збірна України U-16 дізналася суперників на турнірі розвитку УЄФА
Юнацька збірна України U-16, яку очолив Олег Голодюк, у травні візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА, який прийматиме Фінляндія.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Змагання проходитимуть із 4-го до 9 травня. На турнірі "синьо-жовті", які готуватимуться до кваліфікації Євро-2026 (U-17), гратимуть з однолітками із Греції, Фінляндії та Угорщини.
Календар матчів збірної України U-16
04.05.2025
Фінляндія – Угорщина (14:00)
Греція – Україна (18:30)
06.05.2025
Угорщина – Греція (13:00)
Україна – Фінляндія (17:30)
09.05.2025
Україна – Угорщина (10:00)
Фінляндія – Греція (15:00)
Нагадаємо, 5 грудня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17). За його результатами юнацька збірна України (наразі вона U-16, гравці 2009 року народження) опинилася в групі 1, де протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії.