Збірна України U-16 дізналася суперників на турнірі розвитку УЄФА

Юнацька збірна України U-16, яку очолив Олег Голодюк, у травні візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА, який прийматиме Фінляндія.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Змагання проходитимуть із 4-го до 9 травня. На турнірі "синьо-жовті", які готуватимуться до кваліфікації Євро-2026 (U-17), гратимуть з однолітками із Греції, Фінляндії та Угорщини.

Календар матчів збірної України U-16

04.05.2025

Фінляндія – Угорщина (14:00)

Греція – Україна (18:30)

06.05.2025

Угорщина – Греція (13:00)

Україна – Фінляндія (17:30)

09.05.2025

Україна – Угорщина (10:00)

Фінляндія – Греція (15:00)

Нагадаємо, 5 грудня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17). За його результатами юнацька збірна України (наразі вона U-16, гравці 2009 року народження) опинилася в групі 1, де протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії.