Юнацька збірна України поступилася Сенегалу на турнірі в Японії

Юнацька збірна України U-16 зазнала поразки від Сенегалу в другому матчі турніру в Японії Dream Cup 2024

Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Турнір Dream Cup 2024 серед збірних U-16

Сенегал U-16 — Україна U-16 1:0 (2:0)

Гол: Соу 45+1.

Україна U-16: Роєнко, Залипка, Хлівнюк, Лисицький (Милокост, 73), Коваль (Соломон, 46), Андрейко, Геворкян (Романюк, 62), Хасанов (Іваськів, 88), Середа, Слива (Кройтарь, 73), Захарків (Кучерявий, 73).

Сенегал U-16: Гоміс, М. Ндіає, Балукун, Діалло, Тіам, Дабо (Фалл, 88), Діоп (Ба, 73), Соу, С. Ндіає, Камара (Вагне, 55), Мане.

Попередження: Хлівнюк (45), Романюк (88).

Змагання проходитимуть до 23 червня у Фукуоці на стадіоні J-Village. Турнір відбувається в межах підготовки до кваліфікації Євро-2025.

Останній матч українці проведуть 23 червня проти однолітків із Венесуели. Нагадаємо, у першому турі Україна розгромно поступилася Японії.