Юнацька збірна України розгромно програла господарям на старті турніру в Японії

Юнацька збірна України U-16 зазнала поразки від команди-господарки Японії на старті турніру Dream Cup 2024

Поєдинок завершився з рахунком 0:6.

Турнір Dream Cup 2024 серед збірних U-16

Японія U−16 — Україна U−16 — 6:0 (2:0)

Голи: Касаї 9, Канда 45, Йосіда 69, Окуда 83, Фудзії 88, Асада 90.

Попередженння: Хлівнюк 37, Залипка 87, Геворкян 90+3.

Японія (U−16): Нісікава, Усуї (Дойгучі 66), Йокої (Сінодзакі 66), Фудзії, Кодама (Танака 83), Кобаясі (Нісіока 72), Канда, Такемото (Яманака 66), Фукуока (Ногучі 46), Касаї (Асада 66), Йосіда (Окуда 72).

Україна (U-16): Хадасевич, Залипка, Хлівнюк (Лисицький 62), Милокост (Коваль 66), Соломон, Андрейко (Захарків 62), Романюк (Середа 46), Іваськів (Хасанов 46), Слива, Кройтарь, Кучерявий (Геворкян 74).

Змагання проходитимуть до 23 червня у Фукуоці на стадіоні J-Village. Турнір відбувається в межах підготовки до кваліфікації Євро-2025

Наступний матч українці проведуть 21 червня проти однолітків із Сенегалу.